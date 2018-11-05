В Минском районе женщина получила серьезные ожоги из-за взрыва самодельного котла

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пенсионерка получила серьезные ожоги из-за взрыва самодельного отопительного котла, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение спасателям поступило 3 ноября в 17.11 от диспетчера скорой помощи. Отопительный котел взорвался в частном жилом доме в деревне Семково. "Прибывшие на место вызова работники МЧС зафиксировали взрыв без последующего горения. В результате происшествия пострадала хозяйка дома - пенсионерка. Из-за взрыва в твердотопливном котле кустарного производства произошел выброс паровоздушной смеси. Женщина получила ожоги 46% тела", - проинформировали в МЧС.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток устройства.-0-
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