В Минском районе женщина получила серьезные ожоги из-за взрыва самодельного котла

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пенсионерка получила серьезные ожоги из-за взрыва самодельного отопительного котла, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение спасателям поступило 3 ноября в 17.11 от диспетчера скорой помощи. Отопительный котел взорвался в частном жилом доме в деревне Семково. "Прибывшие на место вызова работники МЧС зафиксировали взрыв без последующего горения. В результате происшествия пострадала хозяйка дома - пенсионерка. Из-за взрыва в твердотопливном котле кустарного производства произошел выброс паровоздушной смеси. Женщина получила ожоги 46% тела", - проинформировали в МЧС.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток устройства.-0-

Фото МЧС