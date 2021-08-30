30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе злоумышленники подожгли авто знакомого из-за личной неприязни, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В милицию обратился житель агрогородка Лесной Минского района и сообщил, что неустановленные лица ночью подожгло его автомобиль. Оперативники уголовного розыска Минского РУВД совместно с сотрудниками УВД Минского облисполкома установили личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых жителей столицы 37 и 34 лет.

Как пояснил один из задержанных, причиной послужила личная неприязнь к потерпевшему. Другой правонарушитель решил помочь другу. Ночью во дворе дома пострадавшего с помощью бензина они подожгли автомобиль. Сумма материального ущерба составила около Br35 тыс.

За умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества следователи возбудили уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.-0-