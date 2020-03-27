В минском торговом центре авто протаранило кирпичную стену паркинга и упало на эскалатор

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском торговом центре легковушка протаранила кирпичную стену паркинга и опрокинулась на эскалатор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило от охранника торгового центра 26 марта в 22.55. При выезде с парковочного места подземной автостоянки легковой автомобиль Renault Safrane пробил кирпичную перегородку и опрокинулся на эскалатор. В результате происшествия повреждена кирпичная перегородка на площади 10 кв.м, участок эскалатора, элементы подвесного потолка и отделки стены.
"В результате ДТП никто не пострадал, однако спасателям понадобилось более трех часов, чтобы извлечь легковой автомобиль. Причина происшествия устанавливается", - отметили в пресс-службе ведомства.-0-
Фото МЧС