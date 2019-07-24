В минском ТЦ обвалилась часть подвесного потолка

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании минского торгового центра обвалилась часть подвесного потолка, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Часть подвесного потолка упала на шестом этаже здания ТЦ "Галилео" на ул. Бобруйской, 6, в помещении визового центра Литвы. "Произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 40 кв.м. Пострадавших нет. Находившиеся в центре люди самостоятельно покинули помещение", - рассказали в МЧС.
Причины произошедшего выясняются.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2624 BYN
|2.256 BYN
|2.259 BYN
|USD
|2.0225 BYN
|2.025 BYN
|2.028 BYN
|RUB
|3.2039 BYN
|3.205 BYN
|3.21 BYN