В минском ТЦ обвалилась часть подвесного потолка

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании минского торгового центра обвалилась часть подвесного потолка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Часть подвесного потолка упала на шестом этаже здания ТЦ "Галилео" на ул. Бобруйской, 6, в помещении визового центра Литвы. "Произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 40 кв.м. Пострадавших нет. Находившиеся в центре люди самостоятельно покинули помещение", - рассказали в МЧС.

Причины произошедшего выясняются.-0-

Фото Максима Гучека