В минском водохранилище Дрозды утонул мужчина

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водохранилище Дрозды утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Днем 21 июня спасателям позвонил очевидец и сообщил, что в водохранилище тонет мужчина. Когда работники МЧС прибыли на место, на поверхности воды никого не наблюдалось.

"В 16.53 работники Республиканского отряда спецназначения МЧС в 30 м от берега на глубине около 4 м обнаружили мужчину 1975 года рождения", - рассказали в управлении. Сотрудники МЧС и бригада скорой помощи пытались реанимировать его, однако в 17.09 констатировали смерть.

Спасатели напоминают, что запрещается заплывать за знаки ограждения, купаться в запрещенных и неизвестных местах, заходить в воду в нетрезвом состоянии. Не разрешается прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов, подавать ложные сигналы бедствия, использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства.-0-