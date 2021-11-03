В Минтрансе рассказали подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси рассказали подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в 11.34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе н.п. Пивовареха.

Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило семь человек: два гражданина России, два - Украины и три - Беларуси. Командир имел общий налет более 12 тыс. часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тыс.

На борту воздушного судна груз отсутствовал.

Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации.-0-