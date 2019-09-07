В Миорах мужчина принес спасателям радиоактивные корабельные часы

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в пожарную аварийно-спасательную часть №1 Миорского районного отдела МЧС мужчина принес радиоактивные корабельные часы, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве.

Со слов гражданина, от часов, которые он нашел, исходит радиационный фон, превышающий естественный. Адрес и место находки мужчина не сообщил, документы с техническими характеристиками отсутствуют.

"Спасатели установили, что на расстоянии 1 м радиационный фон соответствует естественному. На поверхности часов фон значительно превышает естественный. Данные уточняются. Решается вопрос об утилизации", - рассказали в МЧС.-0-