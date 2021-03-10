В Миорском и Браславском районах при пожарах погибли женщина и мужчина

10 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском и Миорском районах при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Первая трагедия произошла днем 9 марта в деревне Станулево Миорского района. В доме проживают супруги, которые на момент возникновения пожара находились на работе. На зиму к ним переезжала тетя мужа. Во время тушения пожара работники МЧС под обрушившимися частями строительных конструкций нашли труп пенсионерки.

"Дом для проживания не пригоден, супруги временно будут проживать у соседей. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", - отметили в областном управлении МЧС.

Второй пожар произошел сегодня ночью в агрогородке Дрисвяты Браславского района. Дом горел открытым пламенем, в нем проживал хозяин 1986 года рождения. Мужчина погиб, его тело в комнате нашли спасатели. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС