В Миорском районе дачника убило молнией

10 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жителя Миорского района убило молнией, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Сегодня в 13.25 в правоохранительные органы позвонили дачники. Они рассказали, что на территории садового товарищества нашли тело мужчины. Следователи выяснили, что 82-летний житель района вел велосипед в руках возле своего дачного участка, и его ударило молнией. Об этом свидетельствуют следы на одежде и теле. Медработники констатировали смерть мужчины.

Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-