В Миорском районе легковушка насмерть сбила женщину

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Миорском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 8 марта 44-летний пьяный водитель двигался на автомобиле Volvo по ул. Ленина в Дисне. При заезде на мост он наехал на бордюр и выехал на пешеходную дорожку, по которой шла 51-летняя женщина. Автомобиль сбил ее, проехал по металлической опоре и перевернулся. "В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Согласно результатам медицинского освидетельствования наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,1 промилле", - отметила Оксана Лазько.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Назначен ряд экспертных исследований.

Следователи в отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-