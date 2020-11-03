В Миорском районе машина насмерть сбила велосипедиста

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
3 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Миорском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Сообщение о ДТП поступило сегодня в 18.25. Трагедия произошла на дороге Полоцк - Миоры - Браслав возле деревни Хотьково. Водитель легковушки столкнулся с велосипедистом 1976 года рождения. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Погибший был одет в световозвращающий жилет.
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
По предварительной информации, водитель авто увидел велосипедиста, который двигался по встречной полосе, в последний момент.
Проводится проверка.-0-