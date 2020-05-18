В Миорском районе мужчина спас на пожаре своего соседа

Фото Витебского областного управления МЧС
18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорском районе мужчина спас на пожаре в частном доме своего соседа, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Каменполье служба спасения получила 17 мая в 15.28. В момент происшествия в доме находился пенсионер 1950 года рождения. До приезда спасателей его из задымленного помещения вынес сосед. После осмотра бригадой скорой помощи мужчину госпитализировали в больницу с термическими ожогами конечностей II степени.
Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-