В Миорском районе на пожаре погиб мужчина

На месте происшествия. Фото Витебского областного управления МЧС
9 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе в деревне Любиново на пожаре дома погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании по улице Молодежной поступило 8 марта в 20.51. Дом горел открытым пламенем. Хозяин на момент возникновения пожара находился в доме. Работники МЧС в горящей комнате на кровати нашли его труп.
Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Рассматриваемая причина пожара - неосторожность при курении.-0-