В Миорском районе несколько раз перевернулась легковушка с компанией молодых людей

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе на автодороги Р14 Полоцк - Миоры - Браслав в деревне Старые Крюки несколько раз перевернулся Peugeot 406. В салоне находились три парня и две девушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 27 июля в 19.55. "Водитель, 1993 года рождения, при совершении обгона зацепила встречную обочину и, не справившись с управлением, вылетела с дороги. При этом легковушка несколько раз перевернулась", - проинформировали в УВД.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ обнаружили людей на земле вне транспортного средства. По предварительной информации, они не все были пристегнуты ремнями безопасности. Для оказания помощи молодые люди (две девушки и три парня) незамедлительно были доставлены в медучреждение. Четверо госпитализированы", - добавили в УВД.

Обстоятельства ДТП выясняются.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома