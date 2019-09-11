В Миорском районе по вине пьяного водителя перевернулся грузовик с дизельным топливом

11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе перевернулся грузовой автомобиль с дизельным топливом, водитель был пьян, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 15.00 вблизи деревни Блажки. Водитель ГАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Выяснилось, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, медосвидетельствование показало более 1 промилле.

В результате опрокидывания произошло незначительное вытекание перевозимого дизельного топлива. Сотрудники МЧС принимают меры по устранению последствий разгерметизации цистерны.

По данному факту Госавтоинспекцией проводится проверка.-0-