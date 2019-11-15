В Миорском районе правоохранители всю ночь искали двух потерявшихся детей

15 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорском районе правоохранители всю ночь искали двух потерявшихся восьмиклассников, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

С сообщением о пропаже детей, проживающих в деревне Птицкие и агрогородке Черессы, в местный РОВД накануне около 23.00 обратились их родители. Как выяснилось, пропавшие, одноклассники одной из миорских школ, утром ушли в школу, но занятия прогуляли. Из боязни получить дома заслуженный нагоняй друзья решили уйти из дома и спрятались на сеновале в деревне Силово. Именно там и нашли их сегодня около 10.00 сотрудники милиции.

"К поиску детей по тревоге был поднят весь личный состав РОВД. Сейчас с ними и родителями работают сотрудники ИДН, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. С ребятами все в порядке", - добавил Виталий Сапроненко.-0-