14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе работники МЧС при пожаре в доме спасли женщину, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре дома по ул.Котовской в деревне Новый Погост поступило в МЧС 13 ноября в 9.05.

"Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили открытое горение кровли дома. Они вывели хозяйку дома из задымленного коридора и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" женщина госпитализирована", - говорится в сообщении ведомства.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-