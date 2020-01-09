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09 января 2020, 12:28

В Миорском районе труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

На месте происшествия. Фото УВД Витебского облисполкома
На месте происшествия. Фото УВД Витебского облисполкома

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорском районе труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

О пропаже мужа утром 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы. По словам женщины, супруг уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома. Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, недавно вернувшегося из России. Во время проверки этой информации пропавший и был обнаружен. Его труп находился в кресле за праздничным столом. До этого в доме последние несколько дней без перерыва проходила праздничная гулянка. После происшествия хозяин остался с убитым за столом один на один.

"У погибшего мужчины 1969 года рождения была ссадина на затылке. Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона никто за столом не обратил серьезного внимания на происшествие. Хотя, как признался сельчанин в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке", - отметил Виталий Сапроненко.

В отношении мужчины 1966 года рождения Миорским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, добавила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.-0-

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