В Миорском районе за счет бюджета нелегально пробурили скважины

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе за счет бюджета пробурили несанкционированные скважины питьевой воды, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Нецелевое использование бюджетных средств выявил Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области во время контроля за реализацией Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011-2015 годы. Незаконно израсходовано свыше Br50 тыс. бюджетных средств.

"Вместо капитального ремонта артезианских скважин, на который выделялось финансирование, по указанию должностных лиц местного предприятия ЖКХ бурили новые. Причем без согласования проектной документации, получения паспортов на объект и проверки качества воды. Неотремонтированные скважины маскировались", - рассказали в ведомстве.

Для получения бюджетных средств составлялись фиктивные акты выполненных работ. Кроме того, мониторинг качества воды из пробуренных артезианских скважин показал несоответствие требованиям санитарных норм и правил. Она оказалась непригодна для питья по содержанию железа и мутности.

За нарушение порядка использования бюджетных средств должностные лица предприятия ЖКХ привлечены к административной ответственности.-0-