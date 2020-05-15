В Мядельском районе 17-летний бесправник врезался в дерево

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе 17-летний бесправник на ВАЗе врезался в дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в курортном поселке Нарочь на улице Сосновой. Местный житель на автомобиле ВАЗ 21011 не справился с управлением транспортного средства, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате 17-летний водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Виновник ДТП не имел водительского удостоверения, в 2018 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Транспортное средство принадлежит его дедушке. Известно, что автомобиль стоял в гараже в неисправном состоянии. Парни его починили и отправились на нем в соседнюю деревню.

Машина доставлена на штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.-0-