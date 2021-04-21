В Мядельском районе 4-летний мальчик упал с мотоблока - он в реанимации

Фото из Instagram УГАИ УВД Миноблисполкома
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе 4-летний ребенок упал с мотоблока, он в реанимации. Такая информация размещена в Instagram УГАИ УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 20 апреля около 14.30. На подъезде от автодороги Яневичи - Помошье к МТФ "Помошье" Мядельского района во время движения мотоблока Shtenli с прицепом, которым управлял 27-летний житель деревни Помошье, на проезжую часть выпал 4-летний сын водителя. Ребенок сидел на борту прицепа.
Мальчик получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии.-0-