В Мядельском районе грузовик съехал в кювет и опрокинулся

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Мядельском районе пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел ночью 2 апреля около 0.20 на 144-м км автодороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы. 46-летний житель Калининграда на автомобиле MAN с прицепом ехал со стороны границы Литвы в сторону Полоцка. Он не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик опрокинулся, водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
"Уважаемые водители, выбирайте безопасную скорость движения, учитывайте погодные и дорожные условия. Не управляйте транспортом в утомленном состоянии. Будьте внимательны на дороге", - отметили в ведомстве.-0-