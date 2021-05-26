В Мядельском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась - пострадал 16-летний пассажир

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 3.00 на 4-м км автодороги Р60 Купа - Занарочь - Брусы. 22-летний житель Мядельского района на машине "Хундай Акцент" неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля, находящийся на заднем сиденье. Десятиклассник, житель Мядельского района, с травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала года на территории Минской области зарегистрировано 13 автоаварий с участием детей, в которых травмированы 15 несовершеннолетних.

"Уважаемые водители, пассажиры на задних сидениях, не пристегнутые ремнями, рискуют получить серьезные травмы в три раза чаще по сравнению с пристегнутыми. Взрослые не имеют права подвергать опасности жизнь детей. И, конечно же, с раннего возраста необходимо прививать ребенку осознание необходимости использования ремней безопасности или детского удерживающего устройства. Берегите себя и самое дорогое, что есть в нашей жизни, - детей", - призывают правоохранители.-0-