30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе нашли пропавшего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Вечером 29 июля в Мядельский РОВД поступило сообщение от жителя агрогородка Нарочь. Мужчина рассказал, что его 9-летний сын, у которого аутизм, отправился в магазин и пропал.

Правоохранители проверили близлежащие торговые точки, опросили продавцов и прохожих. Буквально в течение получаса удалось установить предположительное местонахождение мальчика. В километре от дома нашли обувь 9-летнего Жени, так милиционеры поняли, что ребенка надо искать в лесу, где он недавно с родителями собирал ягоды.

Вскоре на линию 102 позвонил водитель и сообщил, что видел босого мальчика на дороге. Это оказался Женя.

Милиционеры вернули ребенка родителям. За несколько часов мальчик ушел от дома на 10 км.-0-