В Мядельском районе нашли сельчанина, пропавшего в лесу больше суток назад

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе более суток велись поиски потерявшегося пенсионера, мужчину нашли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Утром 22 июня спасателям поступила просьба помочь в поиске потерявшегося человека возле деревни Корки Мядельского района. Туда выехали подразделения МЧС, в том числе поисково спасательная группа Республиканского отряда спецназначения. Выяснилось, что 21 июня около 12.00 пенсионер из деревни Корки ушел в лес и пропал.

"В поисковой операции были задействованы около 40 человек: спасатели МЧС (Республиканский отряд специального назначения, областной отряд и районное подразделение), работники районного отдела внутренних дел и местное население. Поиски велись как на земле, так и с воздуха при помощи квадрокоптера", - отметили в министерстве.

Сегодня в 11.20 сводная группа обнаружила обессилевшего мужчину в поле возле деревни Хоневичи. Спасатели на квадроцикле доставили пенсионера в штаб поисково-спасательных работ, откуда передали медикам для дальнейшей госпитализации.-0-