25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В агрогородке Княгинин Мядельского района 22 января около 12.00 сотрудники спецподразделения Госавтоинспекции Минской области задержали водителя, который пытался скрыться. Погоня попала на запись регистратора, установленного в служебном автомобиле. Неоднократные требования об остановке водитель "Пежо 405" игнорировал, увеличивая при этом скорость движения. Когда водителя задержали, медосвидетельствование выявило у беглеца 2,2 промилле алкоголя.

"Сотрудники ГАИ выяснили, что за рулем находился 29-летний житель Гродненской области. Гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.18.16 КоАП за нетрезвое вождение", - рассказали в ГАИ.

В отношении водителя составлены два протокола. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Госавтоинспекция Минской области напоминает водителям об административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.-0-