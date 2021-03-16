В Мядельском районе перевернулась легковушка - водитель госпитализирована

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"15 марта в 20.43 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле городского поселка Свирь. Требовалась помощь в деблокировке водителя, - рассказали в ведомстве. - Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что водитель легкового автомобиля Audi TT съехала в кювет, где машина перевернулась".

Женщина находилась в сознании, но самостоятельно выбраться не могла. С помощью инструмента спасатели открыли дверь.

Пострадавшая бригадой скорой помощи доставлена в больницу. -0-