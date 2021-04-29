В Мядельском районе подросток спас младшего брата из горящего дома

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего брата, его самого доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в МЧС.

28 апреля в 19.56 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Сидоровичи. Пожар обнаружили соседи. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит одноэтажный деревянный дом. "На момент загорания в доме находились двое детей 2009 и 2019 годов рождения. Еще один ребенок находился у соседей, он не пострадал. Родителей дома не было. До прибытия спасателей 12-летний подросток спас своего брата", - рассказали в ведомстве.

"Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках подростка помимо ожогов были порезы, окно кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего подросток потерял сознание. Бригада скорой медицинской помощи доставила подростка с ожогами различной степени тяжести и порезами рук и лица в больницу. Его состояние крайне тяжелое. Ребенок 2019 года рождения не пострадал", - уточнили в МЧС.

В результате пожара уничтожены крыша, имущество, повреждены стены жилого дома. Причина пожара устанавливается.-0-