В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел 10 октября в квартире жилого дома в агрогородке Нарочь Мядельского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16.22.
В результате пожара погиб хозяин квартиры. Работники МЧС спасли жену погибшего, которая с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализирована в учреждение здравоохранения. Причина пожара устанавливается.
Всего за дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 4 пожара в Борисовском, Мядельском районах и городах Борисов, Солигорск.-0-