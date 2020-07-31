В Мядельском районе пропавшего мальчика милиция нашла за 10 км от дома

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе милиция нашла пропавшего 9-летнего мальчика за 10 км от дома. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Мядельский РОВД обратился житель агрогородка Нарочь. Мужчина рассказал, что его 9-летний сын, у которого аутизм, отправился в магазин и пропал. Правоохранители проверили ближайшие торговые точки, опросили продавцов и прохожих. В километре от дома нашли обувь ребенка и предположили, что он мог отправиться в лес, в котором недавно собирал с родителями ягоды.

"Вскоре на линию 102 позвонил водитель и сообщил, что видел на дороге босого мальчика. Им оказался пропавший ребенок. За несколько часов он ушел от дома на 10 км", - рассказали в УВД.-0-