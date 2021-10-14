В Мядельском районе сборщица ягод угодила в болото: выбраться помогли спасатели

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе спасатели помогли выбраться из болота пенсонерке, отправившейся туда за ягодами. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

13 октября в 17.50 спасателям поступило сообщение, что требуется помощь в поиске потерявшегося человека в лесном массиве вблизи д.Черемшицы. Пожилая женщина около 14.00 ушла в лес.

Прибыв на место, спасатели связались с потерявшейся: с собой у нее был мобильный телефон. Женщина сообщила, что зашла в лес и сразу повернула направо. Но, как оказалось, перед этим она прошла около 2 км. Работники МЧС прочесывали лес пешком, окликая потерявшуюся, но безуспешно. Женщина также сообщила, что дошла до болота, где собирала клюкву. По дороге спасатели встретили на квадроцикле мужчину с женщиной. Те рассказали, что видели на болоте женщину, собиравшую ягоды.

В 18.34 потерявшаяся обнаружена, в медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.-0-