В Мядельском районе следователи устанавливают обстоятельства, при которых ребенок пострадал на пожаре

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе следователи устанавливают обстоятельства, при которых ребенок получил ожоги на пожаре, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 28 апреля поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Сидоровичи. В МЧС позвонил сосед, который увидел, как возле дома 12-летний мальчик держал на руках своего двухлетнего брата. Старший мальчик получил ожоги и госпитализирован в Республиканский ожоговый центр, он находится в тяжелом состоянии. Его брат не пострадал.

"Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначила ряд экспертных исследований. Установлено, что родителей на момент трагического случая не было дома. Предварительная причина пожара в настоящее время выясняется", - сказали в СК.

По данному факту Мядельский РОСК проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-