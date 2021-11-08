В Мядельском районе спасатели отыскали пропавшую пенсионерку

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе спасатели помогли в поиске пропавшей пенсионерки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Мядельским спасателям 7 ноября в 7.43 поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске пропавшего вблизи деревни Полесье Будславского сельского совета человека. Сообщение спасателям поступило от сотрудников РОВД: пенсионерка вышла 6 ноября около 14.00 из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Связь с пропавшей по мобильному телефону отсутствовала.

По дороге спасатели связались с центром оперативного управления и получили указание осуществлять поиски по заброшенным домам. "Пройдя улицу, потерявшуюся мы не обнаружили, - уточнили спасатели. - Местные жители рассказали, что на краю деревни Полесье находится ее родительский дом. Мы проверили и там, но не нашли женщину. Затем выдвинулись к коллегам, которые осуществляли поиски с тыльной стороны деревни и по дороге встретили возвращающегося с работы зятя потерявшейся. Мужчина рассказал, что его знакомый видел, как пенсионерка шла в направлении деревни Ясеновцы Витебской области, там остался дом от супруга. Мы выдвинулись в указанный населенный пункт и нашли там пожилую женщину. Найденную передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи".

В поисково-спасательной операции были задействованы спасатели и сотрудники РОВД.-0-