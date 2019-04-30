В Мядельском районе трое браконьеров добыли 45 кг угря

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 апреля 2019, Вт
+15°C
Ясно EUR 2.357
USD 2.1057
RUB 3.2645
Главное
Александр Лукашенко и Георгий Церетели Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Президент
Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле
Экономика
Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места
Политика
На Мозырский НПЗ чистая нефть поступит не раньше 4 мая - "Белнефтехим"
Экономика
Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличится до Br224,02
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
16:53 Экономика
Федерация профсоюзов вручила премии в области труда
16:49 Общество
Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти
16:44 В мире
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
16:44 Культура
ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов
16:37 Общество
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
16:37 Регионы
В Беларуси начали снимать запреты на посещение лесов
16:35 Общество
Пункт пропуска "Видзы" станет международным
16:34 Регионы
На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
16:32 Регионы
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
16:30 Калейдоскоп
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%
16:29 Экономика
Витебчанке, лишившейся на производстве кисти, найдут адвоката и работу - Конюк
16:27 Происшествия
Мингорисполком и облисполкомы 4 мая проведут прямые телефонные линии
16:25 Общество
МАРТ утвердил способы определения ориентировочной стоимости предмета госзакупки
16:19 Экономика
Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
16:14 Культура
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
16:03 Спорт
Устранение барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли в ЕАЭС - премьер Казахстана
16:02 В мире
Универсальную боевую платформу белорусского производства впервые представят на MILEX
16:01 Общество
Астрономы нашли доказательство поглощения Млечным Путем малых звездных систем
15:59 Калейдоскоп
Выставочный проект "Беларусь спортивная" открылся в Национальной библиотеке
15:58 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Мядельском районе трое браконьеров добыли 45 кг угря

Происшествия 30.04.2019 | 14:56
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе трое браконьеров добыли 45 кг угря, стоимость их улова оценивается в Br32,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Троих жителей Мядельщины подозревают в незаконном рыболовстве и добыче угря. По предварительным данным, браконьерством они занимались на озере Мядель. Действовали скрытно и очень осторожно. "Чтобы взять нарушителей с поличным, госинспекторы работали не один день. В очередной раз поставили наблюдателя возле дома одного из подозреваемых в деревне Струголапы, что находится на берегу озера. Когда он сообщил, что двое мужчин отъехали от дома на авто, машину решили задержать", - рассказали в инспекции.

Автомобиль "Шкода" направлялся в сторону Мяделя. Поданный госинспекторами сигнал об остановке водитель проигнорировал. Началось преследование. Когда злоумышленники поняли, что оторваться не смогут, бросили авто и скрылись. В багажнике инспекторы обнаружили 85 особей угря общим весом 45 кг, часть рыбы была заморожена. "Инспекторы знали, кто находился в машине. Один из нарушителей уже взят под стражу, второй - в розыске. В деревенском доме их подельника нашли десятки запрещенных орудий лова - сети, мережи, бучи, остроги, а также водолазный костюм и нелегальное ружье. По факту незаконной транспортировки угря возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства его добычи", - проинформировали в инспекции.

Любительский лов угря в Беларуси запрещен. Эта уникальная рыба нерестится только в Саргассовом море. До 2009 года стекловидного угря для вселения в белорусские водоемы импортировали из Англии, Франции и Литвы, закупая за бюджетные средства. "В последнее десятилетие в Евросоюзе действует запрет на продажу угря в третьи страны. С каждым годом его численность в наших водоемах уменьшается. Ведутся переговоры, в том числе и специалистами Госинспекции, о возобновлении импорта рыбопосадочного материала угря в Беларусь. А пока эта рыба остается особо ценным и особо охраняемым промысловым видом", - отметили в ведомстве.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
браконьерство, Мядель, рыба
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.357 BYN 2.352 BYN 2.36 BYN
USD
2.1057 BYN 2.1 BYN 2.106 BYN
RUB
3.2645 BYN 3.255 BYN 3.264 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия
Все видео

Фотоновости

Участники международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ посетили индустриальный парк "Великий камень"
Все фото

Инфографика

XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 2 по 4 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Андерс Кнапе Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
От фристайлистов до миротворцев - госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
Трудолюбие и верность традициям являются залогом дальнейшего развития Беларуси - Лукашенко
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места
Румас и Медведев провели встречу в Ереване
Торгово-экономические отношения Беларуси и Швеции стремительно развиваются - посол
Экономика
Фото из архива Медведев: вопросы импорта молока из Беларуси будут решаться по каждому предприятию отдельно
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 750 000 рублей!
Федерация профсоюзов вручила премии в области труда
ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов
Регионы
Фото из архива Хозяйства Брестской области завершают посадку картофеля
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
Пункт пропуска "Видзы" станет международным
Спорт
Во время матча. Фото IIHF Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой стартовали на ЧМ в дивизионе I
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
Олимпийские чемпионы из Беларуси станут участниками эстафеты "Пламя мира" в Риме
Технологии
Интернет-ресурс по созданию плана родов появился в Беларуси
velcom | A1 запускает связь в тоннелях метро для своих абонентов
В Китае презентовали робота, который повторяет движения оператора
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия
В мире
Фото Bild Автомобиль врезался в ТЦ в Гамбурге
Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти
Устранение барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли в ЕАЭС - премьер Казахстана
Калейдоскоп
Фото Синьхуа Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали апреля
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
Астрономы нашли доказательство поглощения Млечным Путем малых звездных систем
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-центр
Пресс-конференция Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков 2 мая, 14:00 Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации Пресс-конференция Александр Шумилин,
Сергей Шлычков 29 апреля О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах Онлайн-конференция Вадим Иосуб 29 апреля Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия