30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе трое браконьеров добыли 45 кг угря, стоимость их улова оценивается в Br32,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Троих жителей Мядельщины подозревают в незаконном рыболовстве и добыче угря. По предварительным данным, браконьерством они занимались на озере Мядель. Действовали скрытно и очень осторожно. "Чтобы взять нарушителей с поличным, госинспекторы работали не один день. В очередной раз поставили наблюдателя возле дома одного из подозреваемых в деревне Струголапы, что находится на берегу озера. Когда он сообщил, что двое мужчин отъехали от дома на авто, машину решили задержать", - рассказали в инспекции.

Автомобиль "Шкода" направлялся в сторону Мяделя. Поданный госинспекторами сигнал об остановке водитель проигнорировал. Началось преследование. Когда злоумышленники поняли, что оторваться не смогут, бросили авто и скрылись. В багажнике инспекторы обнаружили 85 особей угря общим весом 45 кг, часть рыбы была заморожена. "Инспекторы знали, кто находился в машине. Один из нарушителей уже взят под стражу, второй - в розыске. В деревенском доме их подельника нашли десятки запрещенных орудий лова - сети, мережи, бучи, остроги, а также водолазный костюм и нелегальное ружье. По факту незаконной транспортировки угря возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства его добычи", - проинформировали в инспекции.

Любительский лов угря в Беларуси запрещен. Эта уникальная рыба нерестится только в Саргассовом море. До 2009 года стекловидного угря для вселения в белорусские водоемы импортировали из Англии, Франции и Литвы, закупая за бюджетные средства. "В последнее десятилетие в Евросоюзе действует запрет на продажу угря в третьи страны. С каждым годом его численность в наших водоемах уменьшается. Ведутся переговоры, в том числе и специалистами Госинспекции, о возобновлении импорта рыбопосадочного материала угря в Беларусь. А пока эта рыба остается особо ценным и особо охраняемым промысловым видом", - отметили в ведомстве.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси