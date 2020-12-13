В Могилеве авто вылетело с моста и слетело на рельсы - водитель скрылась с места ДТП

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве легковушка вылетела с моста и оказалась на рельсах. Водитель оставила место ДТП. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 12 декабря в 23.55 на пр.Димитрова. 29-летняя могилевчанка за рулем BMW 530 не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода. В результате аварии иномарка слетела на рельсы.

"Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. Женщины рассказали врачам, что травмировались в быту. Инспекторы ГАИ установили, что во время происшествия пострадавшие находились в автомобиле. По результатам медосвидетельствования водитель оказалась пьяна (1,3 промилле)", - рассказали в ведомстве.

В отношении могилевчанки составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также неоднократно привлекалась к ответственности по линии ГАИ.-0-

Фото МВД