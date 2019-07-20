20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла сегодня около 0.20. Сообщается, что 27-летний могилевчанин на Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования МАЗ, что стало причиной ДТП. В результате столкновения грузовик опрокинулся, оба транспортных средства повреждены.
Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы.
По данному факту УГАИ УВД Могилевского облисполкома проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.273 BYN
|2.278 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.021 BYN
|2.028 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.202 BYN
|3.22 BYN