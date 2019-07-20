20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 0.20. Сообщается, что 27-летний могилевчанин на Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования МАЗ, что стало причиной ДТП. В результате столкновения грузовик опрокинулся, оба транспортных средства повреждены.

Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы.

По данному факту УГАИ УВД Могилевского облисполкома проводится проверка.-0-