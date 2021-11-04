В Могилеве автомобиль на переходе сбил пешехода

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на зебре автомобиль сбил пешехода - молодой человек с травмами госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

3 ноября около 21.30 на проспекте Пушкинском 20-летний местный житель двигался на автомобиле BMW и совершил наезд на 19-летнего могилевчанина. Пешеход пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о предельной внимательности за рулем, особенно в темное время суток. При подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.-0-