В Могилеве автомобиль врезался в опору наружного освещения

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в опору наружного освещения в Могилеве. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 17 мая. В 00.15 в ЦОУ Могилевского ГОЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по ул.Славгородское шоссе.

В салоне "Ниссана Мурано" в момент аварии находились водитель и два пассажира. По прибытии работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя 1995 года рождения, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Оба пассажира также госпитализированы. Они покинули автомобиль самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.-0-