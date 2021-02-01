1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве бдительный таксист распознал в клиентах воров-гастролеров и сообщил в милицию. Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Все произошло днем 31 января в центре города: две женщины и мужчина взяли такси и поехали в магазин одежды. Пассажиры попросили водителя подождать их у входа, а когда вернулись с вещами в руках, заказали поездку в другую торговую точку. Оттуда компания вышла с детскими игрушками. По разговору клиентов и слишком быстрым покупкам водитель понял: на борту воры. Мужчина позвонил в милицию", - рассказали в МВД.

На место направили ближайший наряд ГАИ. На парковке возле торгового центра милиционеры увидели двух женщин, возле которых лежали пакеты с вещами. Через несколько минут вышел на улицу и мужчина. Заметив сотрудников, он бросился бежать и выбрасывать вещи. В итоге задержали всех. Одна из женщин оказала неповиновение: пыталась ударить правоохранителей, кричала и выражалась нецензурной бранью.

Задержанными оказались жители Гомеля (в возрасте от 30 до 32 лет), изъятые у них вещи - похищенными. Следователи дали правовую оценку действиям подельников и возбудили уголовные дела за кражи.

Ранее фигуранты неоднократно привлекались к уголовной ответственности за хищения.-0-