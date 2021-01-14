В Могилеве бесправник пытался скрыться от ГАИ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Chevrolet, который игнорируя требования ГАИ об остановке, пытался скрыться в частном секторе поселка Броды. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Уходя от преследования, водитель петлял по поселковым улицам. Доехал до лесного массива. Однако далеко убежать ему не удалось, милиционеры его задержали", - рассказали в ГАИ.

Водителем Chevrolet оказался 23-летний местный житель, который никогда не получал водительского удостоверения, однако дважды привлекался к административной ответственности за бесправное вождение.

"Итог ночного приключения: 7 протоколов на сумму до Br2 580, автомобиль на штрафстоянке и ночь в РОВД до рассмотрения дела судом", - добавили в ГАИ.-0-