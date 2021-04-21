В Могилеве бухгалтер похитила деньги у предпринимателя и подделала документы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о покушении на хищение денежных средств путем введения в компьютерную систему ложной информации, а также подделке, изготовлении и использовании поддельных документов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По материалам уголовного дела, 35-летняя могилевчанка неофициально работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя и имела доступ к личным ключам (паролям) электронных цифровых подписей. Осенью 2020 года женщина, осуществив несанкционированный доступ к компьютерной информации, пыталась украсть денежные средства на общую сумму более Br36 тыс., из которых похитила более Br25 тыс. в связи с отсутствием средств на расчетном счете. Часть похищенных денег потратила на отдых за границей.

"С целью сокрытия хищения денежных средств обвиняемая предъявила сотрудникам милиции подложные документы. На листах, где были учинены подписи и печати предпринимателя, женщина с помощью технических средств дважды изготовила документы, которые содержали ложные сведения об оказанных ею услугах на общую сумму более Br30 тыс., удостоверив их своей подписью, придав тем самым официальный характер", - рассказали в СК.

По уголовному делу допрошены обвиняемая, потерпевший и свидетели, проведены очные ставки, осмотры документации и движений денежных средств по расчетным счетам обвиняемой и потерпевшего. Назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Заключение судебно-технической экспертизы подтвердило факт подложности представленных обвиняемой документов.

Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование поддельных документов, бланков) и ч.2 ст.380 (подделка, изготовление, использование поддельных документов, бланков, совершенные повторно) УК. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства. Женщина вину признала частично и возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-