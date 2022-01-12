В Могилеве директор коммерческой фирмы не уплатил более Br270 тыс. налогов

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд Октябрьского района Могилева уголовное дело по обвинению ранее судимого 39-летнего могилевчанина в уклонении от уплаты сумм налогов в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Во время предварительного следствия установлено, что обвиняемый, директор коммерческой организации, с декабря 2018 года по март 2021 года с целью уклонения от уплаты налогов инициировал и организовал регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей работников своей организации. Затем он составил от их имени договоры о якобы имевшем место выполнении подрядных работ в пользу возглавляемого им предприятия, а также акты их сдачи-приемки", - отметили в службе информации.

Впоследствии обвиняемый передал ложные документы в бухгалтерский учет своей организации и обеспечил перечисление денег на счета таких индивидуальных предпринимателей. Позднее он обналичил и потратил эти средства на личные нужды. "Своими действиями обвиняемый умышленного занизил базу налога на прибыль. Через внесение в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений он причинил ущерб государству в размере свыше Br270 тыс. с учетом деноминации", - подчеркнули в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.243 УК.

"С учетом полного и добровольного возмещения ущерба, причиненного государству в связи с неуплатой налогов, прокурор оставил без изменения ранее примененную в отношении могилевчанина меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в службе информации.-0-