11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве два бесправника пытались скрыться от ГАИ. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Утром 11 сентября на улице Фатина в Могилеве инспектор ДПС областного ГАИ подал знак об остановке водителю автомобиля ВАЗ-21043. Последний это требование проигнорировал и попытался скрыться. В какой-то момент водитель и пассажир "четверки" поменялись местами.

"Во время преследования беглецам подавались звуковые сигналы, использовались проблесковые маячки красного и синего цветов. Неоднократные требования об остановке также не возымели действия. Машина выезжала на встречную полосу, проскакивала на красный свет, создавая аварийную обстановку и подвергая опасности участников движения. К погоне подключились другие экипажи ГАИ. Все завершилось в одном из дворов, где ВАЗ заехал в тупик. Водитель и четверо пассажиров были задержаны с применением физической силы и спецсредств", - рассказала Ольга Чемоданова.

За рулем поочередно находились 20-летний житель Краснопольского района и его 30-летний брат. Водительских прав никогда не получали. Братья судимы за кражи, угоны и грабежи, неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД и бесправную езду. Действиям водителей будет дана правовая оценка. Так как регистрационные знаки на "Жигулях" не соответствуют предъявленным документам, машину доставили в Октябрьский РОВД Могилева для дальнейшей проверки.-0-