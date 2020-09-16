В Могилеве два человека пострадали при пожаре на комбинате силикатных изделий

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате пожара на территории Могилевского комбината силикатных изделий пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

По уточненным данным, инцидент произошел 15 сентября. В 11.25 поступило сообщение о получении ожогов двумя работниками комбината.

Произошла вспышка в аппарате приготовления алюминиевой суспензии. Из-за возгорания одежды травмирован 36-летний инженер по охране труда, который госпитализирован с ожогами 80% тела. 50-летняя приготовитель раствора также получила ожоги - 10% открытых участков тела. Она отправлена на амбулаторное лечение.

Разрушений нет, технологический процесс цеха не нарушен. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.-0-