27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве двое приятелей избили пенсионера и забрали у него $1040 и около 1 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 70-летний местный житель, которого избил наглядно знакомый мужчина. Инцидент произошел в квартире заявителя в одном из домов по ул.Строителей после произошедшей между могилевчанами ссоры", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что телесные повреждения пенсионеру причинил 20-летний нигде не работающий местный житель, который уже не в первый раз приходил к мужчине домой. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что он и его 24-летний приятель уже были в гостях у пенсионера за несколько дней до этого, вместе с ним распивая спиртные напитки. Тогда друг похитил у хозяина квартиры $1040 и около 1 тыс. евро. Причинив знакомому имущественный вред на сумму около Br4090, гражданин ушел. Вскоре он с приятелями потратил эти деньги на покупку спиртных напитков и развлечения, а после решил еще раз посетить пенсионера, который даже не догадывался, что накопленные деньги уже исчезли. Молодые люди вернулись в чужую квартиру под надуманным предлогом: они попросили пенсионера их подстричь, планируя в это время вновь поискать наличность. Однако хозяин отказался. В результате один из могилевчан избил пенсионера.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, следователями дана правовая оценка.

"Правоохранители в очередной раз просят граждан не приглашать в гости приятелей, в порядочности которых нет точной уверенности, и не предоставлять ночлег случайным знакомым или незнакомым лицам. Не оставляйте на видных местах ключи от квартиры, гаража, документы, деньги. Не распивайте спиртные напитки у себя дома в компании с малознакомыми людьми, которым вы не можете доверять. Приглашая гостей, старайтесь, чтобы дорогостоящее имущество не находилось на виду у посторонних", - добавили в УВД.-0-