22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве горел микроавтобус, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре машины на бульваре Непокоренных поступила спасателям 21 апреля в 6.04. Огонь уничтожил лобовое стекло, фары, панель приборов. Поврежден салон автомобиля, моторный отсек, лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет.

Микроавтобус Volkswagen Transporter 1991 года выпуска принадлежит жителю Могилевского района. Хозяина авто во время пожара поблизости не было.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание проводки).-0-