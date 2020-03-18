В Могилеве горел один из домов детской деревни

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание в "SOS-Детская деревня Могилев", сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям Могилевского района вечером 17 марта поступило сообщение о пожаре жилого дома в частном социально-педагогическом учреждении образования "SOS-Детская деревня Могилев". Когда прибыли подразделения МЧС, горела открытым пламенем деревянная веранда и кровля. Его жильцы находились на улице.

В квартире проживают родители-воспитатели и шестеро воспитанников. "Пожар ликвидирован спасателями. Огнем уничтожены дверной и оконный блоки, повреждена деревянная веранда и часть кровли дома, закопчены стены, потолок и имущество в квартире. В соседней квартире никто не проживает. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в МЧС.

На территории "SOS-Детская деревня Могилев" расположены 13 жилых зданий. На период ремонта семья будет проживать в другом корпусе.-0-