В Могилеве ИП обманул заказчиц кухонной мебели почти на Br4 тыс.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве предприниматель под предлогом изготовления кухонной мебели незаконно завладел почти Br4 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД с заявлениями обратились сразу несколько женщин, которые стали жертвами обмана. Оказалось, они лишились в общем Br3920. Инцидент произошел после того, как жительницы областного центра заключили договоры на изготовление и продажу им кухонной мебели.

Как выяснилось, в двух случаях фигурирует один и тот же мужчина - 31-летний индивидуальный предприниматель. Оказалось, он размещал объявления об изготовлении и продаже кухонной мебели, на одно из них и откликнулись могилевчанки. Предприниматель рекламировал себя как высококлассного специалиста, утверждая, что сделает мебель быстро. Женщины поверили в это и заключили с ним договоры. ИП получил деньги и пропал.

Некоторое время женщины надеялись, что смогут сами найти выход из ситуации, но тщетно: деньги мастер возвращать не стал, как и изготавливать мебель. Тогда было принято решение обратиться в правоохранительные органы за помощью.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

"Оперативники напоминают: будьте внимательны и осторожны с посторонними людьми, предлагающими вам свои услуги. Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными. Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его, - отметили в УВД. - Не отдавайте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар. Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только на словах и не закреплены документально. Помните, что сохранность вашего имущества и денег зависит от вашего благоразумия".-0-