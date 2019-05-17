17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ищут машину, в которую сел инспектор ГАИ. Его тело позже обнаружили в лесополосе. Такая информация размещена на странице УВД Могилевского облисполкома во "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас правоохранители принимают исчерпывающие меры по раскрытию убийства сотрудника батальона ДПС ГАИ УВД, совершенного 16 мая. УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую в период с 17.30 до 18.20 садился инспектор ДПС ГАИ в форме. Произошло это в районе улицы Первомайской и переулка Мигая (гостиница "Днепр")", - проинформировали в УВД.

Водителей, которые находились в указанное времене в данном районе, правоохранители просят предоставить записи с видеорегистраторов. При наличии информации или записи необходимо незамедлительно позвонить по телефонам 8 (029) 314-46-66, 8 (029) 802-46-66, 8 (029) 693-64-25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Как сообщалось, тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка).-0-