В Могилеве из опрокинувшейся автоцистерны разлилось около 300 л смолы формальдегида

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве опрокинулась автоцистерна, разлилось около 300 л смолы формальдегида. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 9 ноября. В 22.31 спасателям поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием грузового тягача с прицепом-цистерной. "Прибыв к месту вызова, подразделения МЧС установили, что на перекрестке проспект Мира - улица Космонавтов опрокинулся на бок грузовой тягач с прицепом-цистерной, находившаяся в нем смола формальдегида (около 300 л) разлилась на дорожное полотно. Водитель самостоятельно покинул кабину автомобиля, он не пострадал", - рассказали в ведомстве.

Грузовой тягач "Вольво" принадлежит индивидуальному предпринимателю. Работники МЧС на месте розлива создали пенную подушку.

Спасатели перекачали жидкость в пустую цистерну. С помощью автокранов автомобиль поставили на колеса и отбуксировали на стоянку. "Для предотвращения розлива формальдегидной смолы произведена песчаная подсыпка техникой Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-мостового предприятия. Движение транспорта не перекрывалось", - добавили в МЧС.-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС